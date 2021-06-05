Наука и технологии
Сегодня в 13:45
Шесть стран захотели купить российских военных роботовОсобенно интересуются «Ураном-6»
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев рассказал журналистам, что Россия с 2019 года получила шесть зарубежных заявок на поставки сухопутных военных роботов.
Об этом он рассказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, было зафиксировано шесть обращений иностранных заказчиков. Больше всего они интересовались робототехническим комплексом разминирования «Уран-6».
В мае министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в России началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом. Они могут воевать самостоятельно. По словам министра, роботов можно показывать в фантастических фильмах.
Стоит отметить, что из известных боевых дронов сейчас на вооружении российской армии уже стоит платформа «Уран-9». Она предназначена для разведки, огневой поддержки и уничтожения бронетехники противника.