Об этом он рассказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, было зафиксировано шесть обращений иностранных заказчиков. Больше всего они интересовались робототехническим комплексом разминирования «Уран-6».

В мае министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в России началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом. Они могут воевать самостоятельно. По словам министра, роботов можно показывать в фантастических фильмах.

Стоит отметить, что из известных боевых дронов сейчас на вооружении российской армии уже стоит платформа «Уран-9». Она предназначена для разведки, огневой поддержки и уничтожения бронетехники противника.