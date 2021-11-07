Шестерых владельцев торрент-трекеров арестовали и отправят под суд

Среди торрент-сайтов были ShareUniversity и DanishBytes. Последний был основан в январе 2021 года. Полиция провела обыски в домах шести мужчин. Им было от 22 до 41 года. Все были арестованы по подозрению в серьёзном нарушении авторских прав и будут освобождены после допроса. Полиция изъяла у них $46 700. Эти деньги, скорее всего, были прибылью с пиратской деятельности.

Сообщается, что один из арестованных продал доступ к серверам, которые использовались большим количеством пользователей для обмена примерно 3800 файлами, защищёнными авторскими правами.