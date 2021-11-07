Шестерых владельцев торрент-трекеров арестовали и отправят под суд

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Шестерых владельцев торрент-трекеров арестовали и отправят под судУ них изъяли оборудование и деньги
Датская полиция арестовала шестерых мужчин, которые занимались торрент-сайтами. У них изъяли компьютеры и другое оборудование, а также деньги, полученные от незаконной деятельности.
Среди торрент-сайтов были ShareUniversity и DanishBytes. Последний был основан в январе 2021 года. Полиция провела обыски в домах шести мужчин. Им было от 22 до 41 года. Все были арестованы по подозрению в серьёзном нарушении авторских прав и будут освобождены после допроса. Полиция изъяла у них $46 700. Эти деньги, скорее всего, были прибылью с пиратской деятельности.
Сообщается, что один из арестованных продал доступ к серверам, которые использовались большим количеством пользователей для обмена примерно 3800 файлами, защищёнными авторскими правами.
Источник: TorrentFreak