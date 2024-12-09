Шестилетний мальчик случайно нашел часть топора неандертальца. Ему 50 000 лет

Опубликовано 09 декабря 2024, 19:301 мин.
Шестилетний мальчик случайно нашел часть топора неандертальца. Ему 50 000 летНе мальчику, а топору
Три года назад шестилетний мальчик Бен обнаружил странный камень на пляже в Сассексе, Англия. В итоге предмет был идентифицирован как часть топора неандертальца возрастом 50 000 лет.
© Emma Witten
Джеймс Сэйнсбери, куратор Уортингского театра и музея, подтвердил, что камень является мустьерским топором, относящимся к эпохе верхнего палеолита, когда неандертальцы уже были близки к вымиранию. Этот инструмент, использовавшийся для таких работ, как разбивание костей, отличается темной двусторонней формой кремня. По словам Сэйнсбери, это невероятно редкая находка, особенно в Сассексе.
Бен и его семья принесли топор в музей в ноябре, где он был выставлен на всеобщее обозрение. Сэйнсбери подозревает, что большую часть своей истории топор пролежал под водой, а затем был выброшен на берег.
Он будет выставлен в музее до февраля.