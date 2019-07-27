Шестилетняя девочка заработала на дом стоимостью $8 миллионов при помощи YouTube

У маленькой блогерши два YouTube-канала, общая аудитория которых составляет более 30 миллионов человек. Наиболее популярные видеоролики девочки собирают по 300 миллионов просмотров. Большую часть заработка приносят рекламные контракты с производителями игрушек. Их суммы достигают сотен и миллионов долларов.

Деньгами шестилетней девочки, конечно, распоряжаются родители. Они создали компанию, которая управляет брендом и распределяет финансовые средства.

YouTube действительно является чуть ли не главной площадкой для детей. Ролики для детской аудитории пользуются там невероятной популярностью, и видеохостинг даже подумывает создать отдельную площадку YouTube Kids.

Изображение с канала Boram Tube ToysReview 보람튜브 토이리뷰