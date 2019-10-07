Шифрование перестало защищать трафик от хакеров

Стандартный протокол HTTP не защищает данные, которые передаются, например, между компьютером и сервером. Поэтому, если в каком-то из узлов передачи есть уязвимость, злоумышленники могут легко получить доступ к информации, для них не предназначенной.

HTTPS — расширение протокола HTTP — решает эту проблему, обеспечивая шифрование трафика. Однако хакеры научились изменять работу браузеров Google Chrome и Mozilla Firefox при помощи трояна. Благодаря программе, злоумышленники могут отслеживать трафик даже при переходе на сайты, защищённые с помощью HTTPS.

Специалисты говорят, что проблему можно решить, только удалив и переустановив браузера.