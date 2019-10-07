Наука и технологии
Сегодня 20:29
Шифрование перестало защищать трафик от хакеров
В браузерах Google Chrome и Mozilla Firefox нашли уязвимости
Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили, что хакеры научились отслеживать зашифрованный трафик. Делают они это при помощи уязвимостей в браузерах Google Chrome и Mozilla Firefox.
Стандартный протокол HTTP не защищает данные, которые передаются, например, между компьютером и сервером. Поэтому, если в каком-то из узлов передачи есть уязвимость, злоумышленники могут легко получить доступ к информации, для них не предназначенной.
HTTPS — расширение протокола HTTP — решает эту проблему, обеспечивая шифрование трафика. Однако хакеры научились изменять работу браузеров Google Chrome и Mozilla Firefox при помощи трояна. Благодаря программе, злоумышленники могут отслеживать трафик даже при переходе на сайты, защищённые с помощью HTTPS.
Специалисты говорят, что проблему можно решить, только удалив и переустановив браузера.
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