Шиповник попал под запрет в Финляндии

Шиповник морщинистый (rosa rugosa), внесённый в список вредных и инвазивных видов растений Министерства сельского и лесного хозяйства Финляндии, как правило, произрастает на территории Дальнего Востока, Китая, Кореи и Японии. Там его часто употребляют в пищу.

В Финляндии шиповник появился в 90-х года прошлого века. Он довольно быстро распространился по стране. Однако теперь финские власти хотят уничтожить растение на всей территории страны.

Дело в том, что шиповник морщинистый является инвазивным видом в Северной Европе. Инвазивными называют такие виды, которые распространились в результате деятельности человека и угрожают биологическому многообразию местности. Как подсчитал Европейский союз, с 1500 года в Старый Свет попало примерно 10 тысяч инвазивных видов. Они наносят странам большой экономический ущерб.