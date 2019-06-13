«Щит Путина» признали оружием конца света

Противоракету также окрестили «щитом Путина». Она призвана защитить Москву и другие крупные города России от американского ядерного оружия. Журналисты пишут, что новая российская противоракета ПРС-1М в полтора раза лучше, чем её предшественницы справляется с перехватом дальних целей. Скорость ПРС-1М при этом достигает 14,5 тысяч км/ч.

Недавно оружие успешно прошло испытания на полигоне в Казахстане. Как пишет Stern, Кремль специально демонстрирует мощь российских ракетных комплексов, поэтому испытания показали по телевидению.

«ПРС-1М — настоящее оружие конца света, которое можно использовать только в войне, разрушающей мир», — добавил автор статьи в Stern.