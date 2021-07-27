Шизофрению начали определять по анализу крови

Исследователи предложили смотреть на «цитоскелетный белок» CRMP2. Этот белок есть в головном мозге и синтезируется в лимфоцитах. Он влияет на нейронные связи. Его активность несбалансирована у людей с шизофренией.

Учёные увидели, что у больных шизофренией уровень содержания CRMP2 выше, чем у здоровых людей. В целом, у людей с патологией количества неактивного белка не хватает для баланса с активным.

Учёные пришли к выводу, что знание этих факторов позволит разработать быстрый способ диагностики шизофрении. «Сочетание анализа крови с психиатрическими и нейроповеденческими исследованиями позволит врачам отличать шизофрению от других заболеваний, имеющих схожие симптомы, например от маниакальной фазы биполярного расстройства», — рассказали исследователи.