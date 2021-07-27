Наука и технологии
Сегодня в 14:10

Шизофрению начали определять по анализу крови

Смотрят на один белок
Международная команда учёных выяснила, что анализ крови можно использовать для диагностики шизофрении.
Шизофрению начали определять по анализу крови

Исследователи предложили смотреть на «цитоскелетный белок» CRMP2. Этот белок есть в головном мозге и синтезируется в лимфоцитах. Он влияет на нейронные связи. Его активность несбалансирована у людей с шизофренией.

Учёные увидели, что у больных шизофренией уровень содержания CRMP2 выше, чем у здоровых людей. В целом, у людей с патологией количества неактивного белка не хватает для баланса с активным.

Учёные пришли к выводу, что знание этих факторов позволит разработать быстрый способ диагностики шизофрении. «Сочетание анализа крови с психиатрическими и нейроповеденческими исследованиями позволит врачам отличать шизофрению от других заболеваний, имеющих схожие симптомы, например от маниакальной фазы биполярного расстройства», — рассказали исследователи.