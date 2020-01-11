Школьник открыл новую планету

Старшеклассник добился стажировки в Центре космических полётов Годдарда, отправляя множество электронных писем исследователям. В учреждении мальчик занимался изучением данных, полученных космическим телескопом TESS. Спустя три дня после начала стажировки школьник обнаружил неизвестную ранее планету.

Он рассказывает, что сначала принял её за помехи. Мальчику понадобилось время, чтобы убедиться, что он наблюдает планету. Этот объект расположен на расстоянии 1300 световых лет от Солнечной системы. Формально он принадлежит созвездию Живописца. Экзопланета в 6,9 раза тяжелее Земли, особенность её в том, что она вращается в двойной звёздной системе. Школьник сравнивает объект с Татуином — родной планетой Люка Скайуокера из «Звёздных войн».