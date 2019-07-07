Школьник воссоздал в Minecraft российский город

На создание города ушло более двух миллионов блоков. Там есть и центральная улица Красная, и поезда на путях железнодорожного вокзала, и Покровские озера, и парк со стадионом «Краснодар». Парень рассказал, что вдохновлялся видео с проектом «Москва-Сити» в Minecraft.

Каждый день школьник тратил на сборку по 2-2,5 часа. Некоторые объекты он воссоздал по фотографиям, некоторые изучал сам, на месте. Парень планирует расширять виртуальную модель и добавлять в неё оставшиеся районы Краснодара, в частности Музыкальный район.

В будущем молодой человек собирается поступить на архитектурный факультет.