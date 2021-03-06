Школьникам заблокируют доступ к «негативной» информации по Wi-Fi

Об этом министр рассказал в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1». По его словам, Wi-Fi, который будет в школе, настроен на доступ к проверенному контенту. Это позволит защитить детей от «негативной информации». Кравцов уточнил, что эта информация «используется в недобросовестных целях». О какой именно информации идёт речь, не рассказали.

Также министр сообщил, что до конца года все школы в городах подключат к интернету со скоростью 100 мегабит в секунду. В посёлках и сёлах тоже будет обеспечено подключение, но со скоростью 50 мегабит в секунду. В отдалённых школах, по словам министра, возможно, будут использоваться спутники и другие технологии.