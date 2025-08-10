Школьники из России получили медали на Международной выставке юных изобретателей

Опубликовано 10 августа 2025, 17:441 мин.
Школьники из России получили медали на Международной выставке юных изобретателейВ Японии
Московские школьники успешно выступили на Международной выставке юных изобретателей, которая проходила с 6 по 8 августа в Осаке, Япония. Они завоевали две золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль, а также получили специальные призы.
Одним из победителей стал одиннадцатиклассник Никита Симаков из Московского дворца пионеров. Он создал автоматизированную систему для контроля микроклимата в помещениях. Устройство регулирует уровень углекислого газа и влажности, подавая свежий воздух, а данные отображаются на компьютере в виде графиков.
Десятиклассник Александр Сухоцкий получил специальные призы Японии и Тайваня за разработку SmartSpray — системы точечного опрыскивания растений. Используя камеру и нейросеть, устройство распознаёт сорняки и растения, а ультразвуковые приборы наносят удобрения и гербициды только там, где нужно. Это помогает экономить до 95% средств и снижает вред для почвы.