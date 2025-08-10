Школьники из России получили медали на Международной выставке юных изобретателей

Одним из победителей стал одиннадцатиклассник Никита Симаков из Московского дворца пионеров. Он создал автоматизированную систему для контроля микроклимата в помещениях. Устройство регулирует уровень углекислого газа и влажности, подавая свежий воздух, а данные отображаются на компьютере в виде графиков.

Десятиклассник Александр Сухоцкий получил специальные призы Японии и Тайваня за разработку SmartSpray — системы точечного опрыскивания растений. Используя камеру и нейросеть, устройство распознаёт сорняки и растения, а ультразвуковые приборы наносят удобрения и гербициды только там, где нужно. Это помогает экономить до 95% средств и снижает вред для почвы.