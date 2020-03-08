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Школьники нашли хитрый способ избавиться от домашнего задания при онлайн-обучении

Китайская смекалочка
Из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа в определённых регионах Китая все школы были закрыты на карантин. Чтобы дети не просиживали дома зря, учителя предложили им скачивать приложение DingTalk, с помощью которого можно делать уроки. Однако в итоге школьники нашли хитрый способ избавиться от домашнего задания при таком онлайн-обучении.

Дети обнаружили, что если достаточное количество пользователей оценят приложение всего на одну «звезду», то его уберут из App Store. Всего за одну ночь тысячи школьников обрушили рейтинг программы с 4,9 до 1,4.

Непонятно, как долго дети избегали домашних заданий после этого, но решение было действительно гениальным.

Стоит отметить, что на сегодня число жертв коронавирусной инфекции по всему миру уже превысило 105 тысяч человек.