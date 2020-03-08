Школьники нашли хитрый способ избавиться от домашнего задания при онлайн-обучении

Дети обнаружили, что если достаточное количество пользователей оценят приложение всего на одну «звезду», то его уберут из App Store. Всего за одну ночь тысячи школьников обрушили рейтинг программы с 4,9 до 1,4.

Непонятно, как долго дети избегали домашних заданий после этого, но решение было действительно гениальным.

Стоит отметить, что на сегодня число жертв коронавирусной инфекции по всему миру уже превысило 105 тысяч человек.