Школы в США с помощью ChatGPT решают, какие книги запретить

Администраторы задавали вопрос «Содержит ли книга описание или изображение полового акта?» в ChatGPT для каждой книги. Если ответ был утвердительным, книга удалялась. Несмотря на такой подход, достоверность ответов ChatGPT ставится под сомнение, так как в зависимости от того, как он запрашивается, он может давать противоречивые ответы.

Решение Мейсон-Сити - это попытка соблюсти закон и в то же время свести к минимуму усилия и затраченное время в преддверии начала учебного года. Помощник окружного суперинтенданта заявил, что книги, включенные в список, могут быть пересмотрены.