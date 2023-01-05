Школы запретили использовать нейросеть из-за угрозы списывания

Запрет был вызван потенциальным "негативным влиянием на обучение учащихся, а также опасениями относительно безопасности и точности контента".

ChatGPT был выпущен в ноябре прошлого года Франциско компанией OpenAI, занимающейся разработкой искусственного интеллекта.

Самым революционным качеством ChatGPT является его удобный интерфейс и способность отвечать на вопросы на “человекоподобном языке”. Инструмент не только способен обсуждать широкий спектр тем, используя данные, взятые из Интернета, но и может выполнять ряд лингвистических трюков, например, писать в различных стилях и жанрах - от средневековых четверостиший до сценариев ситкомов.

Многие учителя говорят, что программное обеспечение, подобное ChatGPT, по сути, делает невозможным проверку способности учеников писать эссе дома. Другие же эксперты утверждают, что системе образования придется просто адаптироваться к появлению этой технологии - так же, как она адаптировалась к более ранним разрушительным технологиям, таким как Google и Википедия.