Шлем для истребителя F-35 Lightning II позволит пилоту видеть на 360 градусов

Шлем для истребителя F-35 Lightning II позволит пилоту видеть на 360 градусовИ стоит он $400000
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Эта технология позволяет пилотам видеть самолет насквозь. Система HMDS 3-го поколения также служит основным дисплеем и системой управления оружием, обеспечивая непрерывное отображение полетных данных и наложений дополненной реальности. Шлем оснащен встроенной системой ночного видения.
Чтобы все это работало, каждая подкладка шлема разрабатывается по индивидуальному заказу и вырезается лазером для пользователя. Расстояние между зрачками пилота точно измеряется. Также измеряется расстояние от глаз до визора, чтобы все было в идеальной резкости.
Процесс подгонки настолько детализирован, что даже если вы сделаете новую прическу или съедите слишком много кексов, ваш шлем уже не будет подходить должным образом. Каждые 120 дней шлем проходит проверку, чтобы убедиться, что он работает правильно и соответствует стандартам.
И все это весит всего 2,3 кг, мотоциклетный шлем высокого класса обычно весит около 1,5 кг.