Шлем для истребителя F-35 Lightning II позволит пилоту видеть на 360 градусов

Процесс подгонки настолько детализирован, что даже если вы сделаете новую прическу или съедите слишком много кексов, ваш шлем уже не будет подходить должным образом. Каждые 120 дней шлем проходит проверку, чтобы убедиться, что он работает правильно и соответствует стандартам.

И все это весит всего 2,3 кг, мотоциклетный шлем высокого класса обычно весит около 1,5 кг.