Шлем смешанной реальности Apple уже готов и будет стоить более 100 тыс рублей

Bloomberg отмечает, что в истории есть прецедент, когда совет директоров знакомился с устройствами незадолго до анонса. Так, совет директоров Apple видел раннюю демонстрацию Siri в 2011 году.

Помимо этого Apple "активизировала разработку" "Reality OS", или rOS, операционной системы, которая будет работать на гарнитуре.

Это устройство находится в разработке уже довольно давно. Согласно статье, недавно опубликованной The Information, члены совета директоров Apple видели несколько прототипов AR / VR устройств еще в 2016 году. В отчете ясно говорится, что это были устройства на очень ранней стадии. Учитывая сообщение Bloomberg о том, что потребительский релиз гарнитуры запланирован на конец этого года или 2023 год, вполне вероятно, что недавно продемонстрированный вариант был гораздо ближе к окончательному состоянию.

Утечки показывают, что гарнитура будет способна как полностью погружать вас в виртуальный мир, так и добавлять виртуальные элементы в реальный мир, вероятно, через сквозной видео-канал.

Шлем смешанной реальности будет стоить не менее 2000 долларов, или около 125 тысяч рублей, по сообщениям Bloomberg.