Шлем виртуальной реальности Apple может не работать полноценно без наушников AirPods

Дело в том, что чип H2 внутри AirPods Pro последнего поколения тайно поддерживает режим передачи с малой задержкой, который предназначен для совместной работы с чипом H2 внутри гарнитуры. Хотя в оголовье будут встроены динамики, The Information сообщает, что Apple может потребовать использования AirPods, например, при созвонах.

Оправдывать это требование, вероятно, будут соображениями конфиденциальности, чтобы другие люди не могли подслушивать разговоры. Совместимость будет ограничена AirPods Pro последнего поколения.