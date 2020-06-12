Шлем виртуальной реальности испортил зрение владельцу

Биттман сообщил, что ему диагностировали «проблему конвергенции глаз, которая действует, как дислексия». На habr.com предположили, что речь идёт о прогрессирующем астигматизме.

Надо понимать, что парень использовал шлем виртуальной реальности каждый день по шесть часов. Вряд ли кто-то из обычных пользователей поступает так же. Разве что кто-то из фанатов Half-Life: Alyx.

Биттман рассказал, что помощь офтальмолога понадобилась ему впервые за три года. Именно столько он занимается проектами для виртуальной реальности.

Стоит отметить, что некоторые врачи говорят о негативном воздействии устройств виртуальной реальности на зрение, но Американская ассоциация оптометристов утверждает, что возможность приобретения необратимых повреждений зрения не доказана.