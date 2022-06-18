Шлем виртуальной реальности оказался бесполезен и даже вреден для работы

Исследовательская группа Кобургского университета в Германии провела эксперимент. Учёные привлекли для исследования 16 человек. Они работали в течение недели в виртуальной реальности, используя гарнитуру виртуальной реальности Oculus Quest 2.

Недельное исследование показывает, что работа в виртуальной реальности снижает продуктивность и может вызывать мигрень. Участники исследования отмечали, что чувствовали больше беспокойства и стресса, пытаясь выполнять свою работу в виртуальной реальности. Два человека и вовсе были вынуждены выйти из исследования из-за частых мигреней, тошноты и дезориентации.