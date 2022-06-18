Шлем виртуальной реальности оказался бесполезен и даже вреден для работы

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Шлем виртуальной реальности оказался бесполезен и даже вреден для работыЦукерберг, что будешь делать?
Цукерберг и другие считают, что будущее за метавселенной, в которой люди будут общаться и работать. Однако результаты нового исследования показывают, что работа в виртуальной реальности на самом деле не повысит производительность, комфорт или благополучие работника. Всё может случиться с точностью до наоборот.
Исследовательская группа Кобургского университета в Германии провела эксперимент. Учёные привлекли для исследования 16 человек. Они работали в течение недели в виртуальной реальности, используя гарнитуру виртуальной реальности Oculus Quest 2.
Недельное исследование показывает, что работа в виртуальной реальности снижает продуктивность и может вызывать мигрень. Участники исследования отмечали, что чувствовали больше беспокойства и стресса, пытаясь выполнять свою работу в виртуальной реальности. Два человека и вовсе были вынуждены выйти из исследования из-за частых мигреней, тошноты и дезориентации.