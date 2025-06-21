Шмелева: всё больше молодых учёных из-за рубежа выбирают Россию для карьеры

Опубликовано 21 июня 2025, 20:001 мин.
Шмелева: всё больше молодых учёных из-за рубежа выбирают Россию для карьерыЕсть тенденция
Председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева заявила, что всё больше молодых учёных из других стран выбирают Россию для продолжения научной карьеры. По её словам, которые приводит ТАСС, в стране создана благоприятная среда для научной работы и развития технологий.
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Она отметила, что программа грантов «Наука федеральной территории Сириус» показывает растущий интерес молодых специалистов к России. Особенно активно развивается Научно-технологический университет «Сириус», где с самого начала в исследования включаются студенты магистратуры и аспирантуры. Учёные работают в таких областях, как биология, IT, искусственный интеллект, экология и педагогика.
Шмелева уверена, что Россия предлагает уникальные возможности для тех, кто хочет заниматься наукой. Приток молодых талантов поможет решать важные задачи не только для страны, но и для всего мира.
Эти заявления были сделаны на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 18 по 21 июня.