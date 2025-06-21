Шмелева: всё больше молодых учёных из-за рубежа выбирают Россию для карьеры

Она отметила, что программа грантов «Наука федеральной территории Сириус» показывает растущий интерес молодых специалистов к России. Особенно активно развивается Научно-технологический университет «Сириус», где с самого начала в исследования включаются студенты магистратуры и аспирантуры. Учёные работают в таких областях, как биология, IT, искусственный интеллект, экология и педагогика.

Шмелева уверена, что Россия предлагает уникальные возможности для тех, кто хочет заниматься наукой. Приток молодых талантов поможет решать важные задачи не только для страны, но и для всего мира.

Эти заявления были сделаны на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 18 по 21 июня.