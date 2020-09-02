Шойгу назвал смартфон «врагом»

Сергей Шойгу в интервью изданию «РИА Новости» отметил, что, по его мнению, многие люди сейчас живут «коротко и неподробно», из-за гаджетов они потребляют ненужную информацию.

«Наш главный враг — вот он», — сказал Шойгу журналистам, указывая на лежащий на столе смартфон.

Министр обороны подчеркнул проблему, что часто гаджеты заменяют человеку реальную жизнь. Он отметил, что люди заходят на сайты, в чьи-то блоги, смотрят фото и видео, и у них возникает ощущение, что они бывали в местах, запечатлённых на них.

«За счёт гаджетов и огромного потока часто совершенно ненужной информации нам кажется, что мы живём насыщенно, бурно. А на самом деле нет — мы живём в сиюминутном информационном пространстве, живём очень коротко и неподробно», — подытожил Шойгу.