Шойгу раскрыл масштабы грядущего усиления военного флота России

Как пишет «РИА Новости», в 2020 году будет заложено восемь новых кораблей для Военно-морского флота (ВМФ) России. В этом году, например, было заложено пять. В целом, одновременно ведётся строительство 22 кораблей дальней морской зоны. Это рекордное количество.

Другие издание «Судостроение.инфо» также написало о задачах, которые Шойгу озвучил на заседании. По словам министра, в 2020 году в состав ВМФ нужно ввести четырнадцать кораблей и боевых катеров, три подлодки, восемнадцать катеров и судов обеспечения. Как сообщил Шойгу, все задачи 2019 года выполнены.