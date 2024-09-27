Шокирующая правда: изучено статическое электричество при поглаживании кошек

Опубликовано 27 сентября 2024, 21:221 мин.
Шокирующая правда: изучено статическое электричество при поглаживании кошекКис-кис-кис
Исследователи из Северо-Западного университета раскрыли научную подоплеку статического электричества, которое часто возникает при поглаживании кошек. Они установили, что крошечные деформации поверхности и трение между предметами создают электрические заряды.
Это открытие объясняет, почему при трении поверхностей, например при проведении рукой по шерсти кошки, может возникнуть ток, достаточно сильный для удара, особенно в «сухих» условиях.
Под руководством профессора Лоуренса Маркса команда исследователей обнаружила, что при скольжении материалов различные электрические заряды накапливаются на противоположных частях контакта. Взаимодействие между этими зарядами приводит к возникновению тока.
Последствия этого исследования выходят за рамки простого разглядывания кошек: оно может помочь предотвратить несчастные случаи на производстве, вызванные статическим электричеством.
В меньших масштабах люди могут уменьшить статический удар, повышая влажность воздуха или используя натуральные волокна.