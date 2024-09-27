Шокирующая правда: изучено статическое электричество при поглаживании кошек

Это открытие объясняет, почему при трении поверхностей, например при проведении рукой по шерсти кошки, может возникнуть ток, достаточно сильный для удара, особенно в «сухих» условиях.

Под руководством профессора Лоуренса Маркса команда исследователей обнаружила, что при скольжении материалов различные электрические заряды накапливаются на противоположных частях контакта. Взаимодействие между этими зарядами приводит к возникновению тока.

Последствия этого исследования выходят за рамки простого разглядывания кошек: оно может помочь предотвратить несчастные случаи на производстве, вызванные статическим электричеством.

В меньших масштабах люди могут уменьшить статический удар, повышая влажность воздуха или используя натуральные волокна.