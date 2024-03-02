Шпионские воздушные шары добрались до Аляски

Хотя точная природа объекта остается неясной, источники, знакомые с делом, утверждают, что он достаточно похож на иностранный аэростат наблюдения, чтобы потребовать дальнейшего расследования. ФБР планирует встретить рыболовецкое судно по прибытии и доставить объект в лабораторию в Куантико для анализа, как это было сделано с предыдущими найденными воздушными шарами.

Этот инцидент вызывает воспоминания об аналогичном событии прошлого года, когда китайский воздушный шар-шпион дрейфовал по территории США. Власти установили, что этот шар принадлежал к «крупномасштабной китайской программе военной разведки, миссии которой охватывали несколько континентов».