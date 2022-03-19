Шпионы в космосе: учёные нашли звёзды, маскирующиеся под планеты

Первоначально они были обнаружены космическим телескопом NASA «Кеплер». Учёные классифицировали их как экзопланеты. Однако новое исследование предполагает, что здесь могла закрасться ошибка.

Ученые пересмотрели свой подход к определению размера звёзд. Это выявило три подозрительных объекта — Kepler-854b, Kepler-840b и Kepler-699b. Размером они были примерно с два-четыре Юпитера — слишком велики, чтобы быть планетами. Исследователи утверждают, что их следует классифицировать как маленькие звёзды.

Четвёртый подозрительный объект, известный как Kepler-747b, примерно в 1,8 раза больше Юпитера, что нормально для экзопланеты. Однако Kepler-747b расположен относительно далеко от своей звезды, а это означает, что он, вероятно, не получает достаточно света. Скорее всего, это тоже звезда.