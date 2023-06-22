Шрифт Intel для людей с плохим зрением вызвал споры среди программистов

Шрифт Intel для людей с плохим зрением вызвал споры среди программистовКто-то хвалит, кому-то он не нравится
Компания Intel в сотрудничестве с Frere-Jones Type и VMLY&R выпустила новый шрифт под названием Intel One Mono. Этот моноширинный шрифт предназначен в первую очередь для разработчиков с ослабленным зрением. Но с ним оказалось не все так хорошо, как может показаться на первый взгляд.
Для обеспечения разборчивости и читабельности шрифта были проведены обширные тестирования с участием разработчиков с ослабленным зрением. Отзывы тестировщиков для начала выявили трудности в различении некоторых символов, таких как «M» от «N» и «x» от «y».
Дизайнеры провели тщательную корректировку букв, включая наклон вертикальных палок буквы «М» и добавление отличительных признаков для улучшения дифференциации.
Шрифт к тому же имеет очень характерные глифы, включая особые фигурные скобки, что вызвало неоднозначную реакцию на Reddit. Одни хвалили шрифт за его четкость, другие высказывали сомнения по поводу фигурных скобок.
Intel One Mono доступен для бесплатной загрузки на GitHub и скоро будет доступен в Google Fonts.