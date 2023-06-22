Шрифт Intel для людей с плохим зрением вызвал споры среди программистов

Дизайнеры провели тщательную корректировку букв, включая наклон вертикальных палок буквы «М» и добавление отличительных признаков для улучшения дифференциации.

Шрифт к тому же имеет очень характерные глифы, включая особые фигурные скобки, что вызвало неоднозначную реакцию на Reddit. Одни хвалили шрифт за его четкость, другие высказывали сомнения по поводу фигурных скобок.

Intel One Mono доступен для бесплатной загрузки на GitHub и скоро будет доступен в Google Fonts.