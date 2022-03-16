Штаб-квартиру Apple пришлось частично эвакуировать из-за найденного белого порошка

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Штаб-квартиру Apple пришлось частично эвакуировать из-за найденного белого порошкаИнтересно, что за порошок был
Часть штаб-квартиры Apple Park в Купертино была эвакуирована после того, как был обнаружен конверт с белым порошкообразным веществом, сообщает NBC Bay Area.
В отчете о происшествии пожарной службы округа Санта-Клара говорится о пожарной тревоге и “реагировании на опасные вещества” в штаб-квартире Apple сразу после полудня по местному времени.
По данным издания, служба спасения определила, что ситуация находится под контролем, и сотрудникам разрешили вернуться внутрь. Неясно, что это могло быть за вещество.
Apple сообщила сотрудникам Apple Park, что “власти пришли к выводу об отсутствии опасных материалов”, согласно электронному письму, полученному The Verge позднее в тот же день. В письме говорится, что работа в кампусе вернулась в нормальное русло, и что "все отделы открыты".
Источник: The Verge