Штаб-квартиру Apple пришлось частично эвакуировать из-за найденного белого порошка

В отчете о происшествии пожарной службы округа Санта-Клара говорится о пожарной тревоге и “реагировании на опасные вещества” в штаб-квартире Apple сразу после полудня по местному времени.

По данным издания, служба спасения определила, что ситуация находится под контролем, и сотрудникам разрешили вернуться внутрь. Неясно, что это могло быть за вещество.

Apple сообщила сотрудникам Apple Park, что “власти пришли к выводу об отсутствии опасных материалов”, согласно электронному письму, полученному The Verge позднее в тот же день. В письме говорится, что работа в кампусе вернулась в нормальное русло, и что "все отделы открыты".