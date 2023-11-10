Штат США обвинил россиян во взломе и раскрытии личных данных 1 млн своих жителей

Злоумышленники воспользовались уязвимостью в системе передачи файлов MOVEit, в которой хранились конфиденциальные данные жителей штата. Взлом системы произошел в мае в течение двух дней, и лишь недавно правительство штата завершило оценку пострадавших файлов.

Похищенная информация включала имена, даты рождения, номера социального страхования, водительские права и другие идентификационные номера штата. Кроме того, была скомпрометирована информация о медицинских страховках и страховых полисах. Похищенные данные были распределены по различным ведомствам штата, причем более половины из них поступило из Министерства здравоохранения и социального обеспечения, а около трети - из Министерства образования.