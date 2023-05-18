Штаты не дадут Украине истребители F-16, но против поставок от других стран ничего не имеют

Хотя решение о передаче самолетов еще не принято, Министерство обороны ранее ставило под сомнение необходимость такого вооружения для Украины, подчеркивая, что системы ПВО, артиллерия и наземная бронетехника являются более приоритетными.

Однако Украина надеется получить от западных стран до 50 истребителей F-16. Президент Украины Владимир Зеленский намерен поднять тему боевых самолетов во время саммита G7 в Японии и саммита НАТО в Литве. Вопрос о возможном предоставлении Украине самолетов F-16 остается предметом постоянного рассмотрения и обсуждения.