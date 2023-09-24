Штаты попытались скрыть от России передачу ATACMS Украине

17:25, 24 сентября 2023
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Штаты попытались скрыть от России передачу ATACMS УкраинеНо все равно об этом стало известно
По сообщению Financial Times, США решили не объявлять официально о поставках тактических ракетных комплексов ATACMS (Army Tactical Missile System) на Украину, чтобы не предупреждать об этом Россию. Это решение было принято для того, чтобы не дать стране возможности «переместить линии снабжения дальше от линии фронта», если бы о поставках было объявлено публично.
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Решение о поставках Киеву систем ATACMS было принято накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Президент США Джо Байден сообщил украинскому лидеру, что Соединенные Штаты поставят «небольшое количество» баллистических ракетных комплексов малой дальности ATACMS с радиусом действия до 300 км.