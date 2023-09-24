Штаты попытались скрыть от России передачу ATACMS Украине

Но все равно об этом стало известно

По сообщению Financial Times, США решили не объявлять официально о поставках тактических ракетных комплексов ATACMS (Army Tactical Missile System) на Украину, чтобы не предупреждать об этом Россию. Это решение было принято для того, чтобы не дать стране возможности «переместить линии снабжения дальше от линии фронта», если бы о поставках было объявлено публично.