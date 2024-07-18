Наука и технологии
Опубликовано 18 июля 2024, 21:49
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Штаты выделят GlobalWafers $400 млн на полупроводниковые заводы

Все ради импортозамещения
Правительство США выделит компании GlobalWafers до 400 миллионов долларов в рамках закона CHIPS для укрепления ее заводов по производству 300-миллиметровых подложек в Техасе и Миссури.
Штаты выделят GlobalWafers $400 млн на полупроводниковые заводы
© Ferra

Министерство торговли объявило, что завод в Техасе имеет особое значение, поскольку он является первым в США предприятием, предназначенным для производства 300-миллиметровых подложек. В то же время завод в Миссури будет специализироваться на производстве подложек типа SOI, которые имеют решающее значение для оборонной и аэрокосмической промышленности.

Изначально GlobalWafers намеревалась инвестировать средства в приобретение немецкого производителя пластин Siltronic, но, столкнувшись с препятствиями со стороны регулирующих органов, переключилась на создание завода в Техасе. Предприятие в Миссури, о партнерстве с GlobalFoundries, объявленном в 2021 году, ориентировано на более старые полупроводниковые узлы и включает расширение существующего завода по производству 200-миллиметровых SOI-подложек.

Источник:The Register
Автор:Максим Многословный
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