Штаты выделят GlobalWafers $400 млн на полупроводниковые заводы

Министерство торговли объявило, что завод в Техасе имеет особое значение, поскольку он является первым в США предприятием, предназначенным для производства 300-миллиметровых подложек. В то же время завод в Миссури будет специализироваться на производстве подложек типа SOI, которые имеют решающее значение для оборонной и аэрокосмической промышленности.

Изначально GlobalWafers намеревалась инвестировать средства в приобретение немецкого производителя пластин Siltronic, но, столкнувшись с препятствиями со стороны регулирующих органов, переключилась на создание завода в Техасе. Предприятие в Миссури, о партнерстве с GlobalFoundries, объявленном в 2021 году, ориентировано на более старые полупроводниковые узлы и включает расширение существующего завода по производству 200-миллиметровых SOI-подложек.