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Наука и технологии
Опубликовано 28 января 2024, 13:53
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Штаты захотели выделить очередные миллиарды субсидий производителям микросхем

Денег куры не клюют
Ожидается, что в ближайшие недели администрация Джо Байдена выделит миллиарды долларов субсидий Intel, TSMC и другим полупроводниковым компаниям. Эти субсидии являются частью закона Chips Act стоимостью 53 миллиарда долларов, который направлен на «возрождение американской чип-индустрии» и «противодействие растущему доминированию Китая в этом секторе», пишут СМИ.

Ожидается, что это объявление будет сделано до выступления президента США с речью о положении дел в стране в марте, поскольку администрация «стремится продемонстрировать свои экономические достижения в преддверии президентских выборов 2024 года».

Отраслевые эксперты считают, что субсидии помогут запустить строительство новых фабрик по производству чипов, которое может занять несколько лет из-за получения разрешений и других задержек. Ожидается, что именно Intel получит значительную часть финансирования. Компания планирует инвестировать более 43 миллиардов долларов в новые фабрики в Аризоне, Огайо, Нью-Мексико и Орегоне.

TSMC, другой крупный чипмейкер, также получит значительную субсидию на строительство завода в Фениксе, штат Аризона. У компании уже есть завод в Аризоне.

Среди других главных претендентов на получение субсидий — Samsung Electronics, Micron Technology и GlobalFoundries.

Однако некоторые критики выразили обеспокоенность тем, что субсидий может оказаться недостаточно, чтобы компенсировать затраты на строительство новых фабрик. Они также опасаются, что субсидии могут привести к росту цен для потребителей.

Источник:WSJ
Автор:Максим Многословный
Теги:
#производство
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#сша
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#деньги
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#Конгресс США