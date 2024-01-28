Штаты захотели выделить очередные миллиарды субсидий производителям микросхем

Ожидается, что это объявление будет сделано до выступления президента США с речью о положении дел в стране в марте, поскольку администрация «стремится продемонстрировать свои экономические достижения в преддверии президентских выборов 2024 года».

Отраслевые эксперты считают, что субсидии помогут запустить строительство новых фабрик по производству чипов, которое может занять несколько лет из-за получения разрешений и других задержек. Ожидается, что именно Intel получит значительную часть финансирования. Компания планирует инвестировать более 43 миллиардов долларов в новые фабрики в Аризоне, Огайо, Нью-Мексико и Орегоне.

TSMC, другой крупный чипмейкер, также получит значительную субсидию на строительство завода в Фениксе, штат Аризона. У компании уже есть завод в Аризоне.

Среди других главных претендентов на получение субсидий — Samsung Electronics, Micron Technology и GlobalFoundries.

Однако некоторые критики выразили обеспокоенность тем, что субсидий может оказаться недостаточно, чтобы компенсировать затраты на строительство новых фабрик. Они также опасаются, что субсидии могут привести к росту цен для потребителей.