Штрафы для самокатчиков предложили увеличить в десять раз

Штрафы для самокатчиков предложили увеличить в десять разЧтобы они лучше понимали свою ответственность
По словам члена конституционного комитета Совфеда Артема Шейкина, в России могут быть увеличены штрафы за нарушение правил дорожного движения для водителей электро- и обычных самокатов. Шейкин заявил, что нынешний максимальный штраф в 1500 рублей не отражает современных реалий и должен быть увеличен как минимум в десять раз.
Он добавил, что необходимо усовершенствовать правовое регулирование электросамокатов, чтобы повысить ответственность за правонарушения. Для реализации этой инициативы Шейкин предложил внести изменения в статьи 12.29-12.30 КоАП РФ, которые подчеркнут ответственность для водителей средств индивидуальной мобильности в части увеличения штрафов.
Предложение направлено на обеспечение ответственности водителей электросамокатов за свои действия на дорогах и пропаганду более безопасного вождения.
Использование электрических самокатов становится все более популярным в городах России, при этом возникает обеспокоенность по поводу безопасности пешеходов, а также самих водителей средств индивидуальной мобильности.