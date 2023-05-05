Штрафы для самокатчиков предложили увеличить в десять раз

Он добавил, что необходимо усовершенствовать правовое регулирование электросамокатов, чтобы повысить ответственность за правонарушения. Для реализации этой инициативы Шейкин предложил внести изменения в статьи 12.29-12.30 КоАП РФ, которые подчеркнут ответственность для водителей средств индивидуальной мобильности в части увеличения штрафов.

Предложение направлено на обеспечение ответственности водителей электросамокатов за свои действия на дорогах и пропаганду более безопасного вождения.

Использование электрических самокатов становится все более популярным в городах России, при этом возникает обеспокоенность по поводу безопасности пешеходов, а также самих водителей средств индивидуальной мобильности.