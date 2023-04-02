Штрих-кодам исполнилось 50 лет, но, возможно, их дни уже сочтены

Штрих-код — это набор вертикальных линий, который позволяет идентифицировать товары и отслеживать их движение. Эта технология революционизировала розничную торговлю и усилила её глобализацию. Однако, несмотря на все заслуги, штрих-коды могут скоро исчезнуть.

Дело в том, что QR-код может содержать гораздо больше информации, чем штрих-код, и читается как по горизонтали, так и по вертикали. Организация Global Standard One, которая управляет системой штрих-кодов, планирует ввести новый стандарт на основе QR-кода к 2027 году. Это даст потребителям больше информации о продуктах, которые они покупают.