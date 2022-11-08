Шутит и даже перебивает: в России создали онлайн-помощника для сайтов

Помощника Web Personal Assistant (Web PA) можно просто попросить найти для вас нужный товар или услугу. Ассистент поможет выбрать нужную модель товара, добавит её в корзину и расскажет о новинках, акциях и условиях.

В компании отметили, что это принципиально новый продукт, у которого нет аналогов на мировом рынке. Его могут внедрить на свои лендинги любые компании ради удобства.