Шутит и даже перебивает: в России создали онлайн-помощника для сайтов

15:22, 08 ноября 2022
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Шутит и даже перебивает: в России создали онлайн-помощника для сайтовПоможет, например, выбрать товар в интенет-магазине
Российская компания Neuro.net разработала первого в мире голосового помощника для сайта. Он способен шутить, перебивать, выражать эмоции, выделять слова интонацией и менять направление разговора в зависимости от поведения пользователя.
Компания предоставила демонстрацию работы голосового помощника:
Помощника Web Personal Assistant (Web PA) можно просто попросить найти для вас нужный товар или услугу. Ассистент поможет выбрать нужную модель товара, добавит её в корзину и расскажет о новинках, акциях и условиях.
В компании отметили, что это принципиально новый продукт, у которого нет аналогов на мировом рынке. Его могут внедрить на свои лендинги любые компании ради удобства.
Источник фото:Unsplash
Источник:Neuro.net
Автор:Ксения МурашеваТеги: