Наука и технологии
15:22, 08 ноября 2022
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Шутит и даже перебивает: в России создали онлайн-помощника для сайтов

Поможет, например, выбрать товар в интенет-магазине

Российская компания Neuro.net разработала первого в мире голосового помощника для сайта. Он способен шутить, перебивать, выражать эмоции, выделять слова интонацией и менять направление разговора в зависимости от поведения пользователя.

Шутит и даже перебивает: в России создали онлайн-помощника для сайтов

Компания предоставила демонстрацию работы голосового помощника:

Помощника Web Personal Assistant (Web PA) можно просто попросить найти для вас нужный товар или услугу. Ассистент поможет выбрать нужную модель товара, добавит её в корзину и расскажет о новинках, акциях и условиях.

В компании отметили, что это принципиально новый продукт, у которого нет аналогов на мировом рынке. Его могут внедрить на свои лендинги любые компании ради удобства.

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