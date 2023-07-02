Шварценеггер назвал фильм «Терминатор» пророческим

К моменту выхода первого фильма, объясняет актер, человечество только прикоснулось к теме искусственного интеллекта. Говоря о страхе, окружающем искусственный интеллект сегодня, Шварценеггер заметил: «В "Терминаторе" мы говорили о том, что машины становятся самосознающими, и они берут верх».

Теперь, по прошествии десятилетий, это «стало реальностью», — отмечает звезда Голливуда. «Это уже не фантастика и не футуристика. Мы видим это здесь и сейчас».

Шварценеггер также похвалил Кэмерона как выдающегося сценариста и режиссера, отдав ему должное за создание его культового персонажа – самого терминатора.