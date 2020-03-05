Шварценеггер подал в суд на российскую компанию-создателя роботов

Изображение лица Шварценеггера используется как один из вариантов внешности антропоморфного робота Robo-C. Сообщается, что при этом компания никак не согласовала с актёром применение его фотографий. Шварценеггер считает, что подобное использование снимков его лица наносит вред репутации. Актёр намерен добиться запрета на использование его внешности и получить компенсацию в размере $10 млн и доходов, которые Promobot получила с продаж робота.

Впервые Robo-C с лицом Шварценеггера представили в 2019 году в Санкт-Петербурге. Председатель совета директоров Promobot заявил, что тогда актёр был в городе, увидел робота, и тот якобы ему понравился. Сейчас источники говорят, что Шварценеггер отказался фотографироваться с роботом и попросил Promobot прекратить использовать его фотографии. Представители российской компании настаивают, что уже несколько месяцев ведут переговоры с актёром о праве использовать его образ.