Наука и технологии
Опубликовано 24 ноября 2024, 14:16
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Швеция опубликовала руководство по выживанию во время войны: что в нем есть

На фоне роста геополитической напряженности
Швеция обновила брошюру «В случае войны или кризиса». Руководство, распространяемое Шведским агентством по чрезвычайным ситуациям, содержит практические советы по созданию запасов продовольствия, пониманию сигналов о чрезвычайных ситуациях и оказанию первой помощи.
Швеция опубликовала руководство по выживанию во время войны: что в нем есть

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Выпуск брошюры является частью «давней шведской традиции», отмечают эксперты. Впервые выпущенный в 1943 году под названием «Если начнется война», этот справочник обновлялся на протяжении всей холодной войны, на случай «советского вторжения и ядерной войны». В отличие от США, где акцент в гражданской обороне делался на индивидуальной ответственности, Швеция вкладывала средства в создание тщательно продуманных общественных убежищ, некоторые из которых были оборудованы классными комнатами, театрами и спортивными залами.

Просмотреть его вы можете по этой ссылке.

Хотя после распада Советского Союза Швеция перестала распространять подобные материалы, сейчас страна вновь готовится. Аналогичные меры принимаются и в Финляндии, где граждан призывают иметь 20-дневные запасы продовольствия.

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
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