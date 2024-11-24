Швеция опубликовала руководство по выживанию во время войны: что в нем есть

Выпуск брошюры является частью «давней шведской традиции», отмечают эксперты. Впервые выпущенный в 1943 году под названием «Если начнется война», этот справочник обновлялся на протяжении всей холодной войны, на случай «советского вторжения и ядерной войны». В отличие от США, где акцент в гражданской обороне делался на индивидуальной ответственности, Швеция вкладывала средства в создание тщательно продуманных общественных убежищ, некоторые из которых были оборудованы классными комнатами, театрами и спортивными залами.

Просмотреть его вы можете по этой ссылке.

Хотя после распада Советского Союза Швеция перестала распространять подобные материалы, сейчас страна вновь готовится. Аналогичные меры принимаются и в Финляндии, где граждан призывают иметь 20-дневные запасы продовольствия.