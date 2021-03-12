Наука и технологии
Сегодня в 15:21
Шведские исследователи оценили военный потенциал России
И отметили слабые места НАТО
Специалисты шведского НИИ оборонных исследований (FOI) опубликовали доклад, в котором, в том числе, оценили военный потенциал России.
Как пишет «Российская газета», доклад содержит анализ соотношения сил между Западом и Россией. Ответственный редактор документа заявил, что если у Запада не хватит времени на оборонную подготовку, то у России будет явное преимущество в непосредственной близости от Швеции. По мнению эксперта, это преимущество окажется долгосрочным. Ведь, чтобы США могли прибыть в Швецию с крупными сухопутными войсками, понадобится как минимум пара месяцев.
Авторы доклада отметили, что страны НАТО не проводят достаточно учений, силы альянса «рассредоточены географически и имеют очень разные военные возможности», хоть и обладают преимуществом в воздухе и на море.