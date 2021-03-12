Шведские исследователи оценили военный потенциал России

Как пишет «Российская газета», доклад содержит анализ соотношения сил между Западом и Россией. Ответственный редактор документа заявил, что если у Запада не хватит времени на оборонную подготовку, то у России будет явное преимущество в непосредственной близости от Швеции. По мнению эксперта, это преимущество окажется долгосрочным. Ведь, чтобы США могли прибыть в Швецию с крупными сухопутными войсками, понадобится как минимум пара месяцев.

Авторы доклада отметили, что страны НАТО не проводят достаточно учений, силы альянса «рассредоточены географически и имеют очень разные военные возможности», хоть и обладают преимуществом в воздухе и на море.