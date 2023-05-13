Шведы превратили дорогу в одну большую беспроводную зарядку для электромобилей

Электрифицированная дорога протянется на 21 километр вдоль автострады E20 между Халлсбергом и Эребру. Она была выбрана намеренно, поскольку это оживленный транспортный коридор для коммерческих перевозок грузов. Здесь также имеется необходимое электроснабжение

В настоящее время идет поиск подрядчика для реализации проекта и рассматриваются различные технологии зарядки, такие как воздушные линии электропередач, наземные электрические рельсы или индуктивные катушки, вмонтированные в дорогу.

Эти инновационные решения позволят электромобилям получать энергию во время движения, устраняя необходимость в частых остановках для зарядки.

Строительство планируется завершить к 2025 году, а вскоре после этого электрифицированная дорога начнет функционировать.