Шведы превратили дорогу в одну большую беспроводную зарядку для электромобилей

Шведы превратили дорогу в одну большую беспроводную зарядку для электромобилейЕе функционирование начнется после 2025 года
Швеция делает большой скачок в развитии экологичного транспорта, строя первую в мире постоянно действующую дорогу, которая может заряжать электромобили во время их движения по ней.
Электрифицированная дорога протянется на 21 километр вдоль автострады E20 между Халлсбергом и Эребру. Она была выбрана намеренно, поскольку это оживленный транспортный коридор для коммерческих перевозок грузов. Здесь также имеется необходимое электроснабжение
В настоящее время идет поиск подрядчика для реализации проекта и рассматриваются различные технологии зарядки, такие как воздушные линии электропередач, наземные электрические рельсы или индуктивные катушки, вмонтированные в дорогу.
Эти инновационные решения позволят электромобилям получать энергию во время движения, устраняя необходимость в частых остановках для зарядки.
Строительство планируется завершить к 2025 году, а вскоре после этого электрифицированная дорога начнет функционировать.