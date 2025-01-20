Швейцарцы создали биоразлагаемый и 3D-печатный аккумулятор из грибов

Батарея работает за счет использования дрожей в аноде, который высвобождает электроны, и Phanerochaete velutina в катоде, который захватывает эти электроны для выработки энергии. Команда разработала специальные чернила на основе целлюлозы для 3D-печати компонентов батареи, благодаря чему грибки остаются невредимыми, питаясь простыми сахарами.

Хотя эти грибковые батареи не вырабатывают достаточно энергии, чтобы заменить традиционные батареи в таких устройствах, как смартфоны, они могут питать небольшие наружные датчики для сельского хозяйства и мониторинга окружающей среды.

Их также можно хранить в высушенном состоянии, а при необходимости активировать с помощью воды и питательных веществ.