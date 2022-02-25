Швейцария оснастит свои самолеты "акульей кожей"

Покрытие AeroSHARK - это новая биомиметическая пленка с миллионами небольших выступов высотой всего 50 микрометров, которые повторяют высокогидродинамичную кожу акул и, таким образом, снижают аэродинамическое сопротивление самолета, где бы она ни была нанесена.

При нанесении пленки AeroSHARK площадью 950 кв. м на поверхности фюзеляжа и гондол двигателей самолета Boeing 777 можно добиться экономии топлива около 1,1%. Это позволит сократить годовое потребление топлива компанией SWISS более чем на 4 800 тонн, а общий годовой объем выбросов углекислого газа флотом Boeing 777 - на 15 200 тонн.

“Снижение воздействия на окружающую среду - одна из важнейших задач, стоящих перед авиационным сектором, и достижение углеродной нейтральности в наших полетах к 2050 году является ключевой стратегической целью SWISS”, - говорит генеральный директор компании Дитер Вранкс.