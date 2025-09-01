Швейцарские золотодобытчики не перенесут производство в США

Бывший швейцарский дипломат Томас Борер предложил перенести часть мощностей по переработке золота в Америку. Однако местные компании эту идею не поддержали. По данным NZZ, швейцарские производители в последнее время экспортируют в США большие объемы золота, что вызвало недовольство Вашингтона и стало одной из причин введения пошлин в 39% на многие швейцарские товары.

В Швейцарии обсуждались меры по ограничению экспорта золота или введению дополнительных налогов на вывоз драгметаллов. Отрасль отвергла эти предложения, заявив, что они могут сильно навредить бизнесу.

Ассоциация производителей и продавцов драгоценных металлов отметила, что перенос производств в США «даст ограниченный эффект». Кроме того, компании подчеркнули, что марка Swiss made на золоте — важный знак качества, который может пострадать при перемещении заводов за границу.