Наука и технологии
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Швейцарский банк разрешил трейдерам работать в виртуальной реальности
Такие изменения вызвал коронавирус
Швейцарский банк UBS решил провести эксперимент, в рамках которого разрешил трейдерам работать в виртуальной реальности, а точнее дополненной реальности (AR).
Дополненная реальность — это разновидность виртуальной, в которой человек видит различные цифровые предметы поверх окружающей среды. Например, когда смотрит через экран и камеру смартфона на парк и видит в нём покемонов.
На переход в дополненную реальность банк решился из-за пандемии коронавирусной инфекции. Руководство хочет воссоздать привычные условия работы для сотрудников, которые пока не могут вернуться с удалёнки.
В режим AR трейдеры будут попадать через шлемы виртуальной реальности HoloLense от Microsoft. Однако банк готов пробовать и другие инструменты в рамках эксперимента. Например, установить у трейдеров дома дополнительные мониторы, на которые транслировалось бы изображение с камер, расположенных у коллег.