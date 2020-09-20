Швейцарский банк разрешил трейдерам работать в виртуальной реальности

Дополненная реальность — это разновидность виртуальной, в которой человек видит различные цифровые предметы поверх окружающей среды. Например, когда смотрит через экран и камеру смартфона на парк и видит в нём покемонов.

На переход в дополненную реальность банк решился из-за пандемии коронавирусной инфекции. Руководство хочет воссоздать привычные условия работы для сотрудников, которые пока не могут вернуться с удалёнки.

В режим AR трейдеры будут попадать через шлемы виртуальной реальности HoloLense от Microsoft. Однако банк готов пробовать и другие инструменты в рамках эксперимента. Например, установить у трейдеров дома дополнительные мониторы, на которые транслировалось бы изображение с камер, расположенных у коллег.