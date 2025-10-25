Сибирские микроводоросли оказались эффективны в поимке CO₂ в выбросах

Опубликовано 25 октября 2025, 15:301 мин.
Сибирские микроводоросли оказались эффективны в поимке CO₂ в выбросахПромышленных
Учёные из Института физиологии растений РАН, Российского ГАУ и Ярославского университета показали, что сибирский штамм микроводоросли Tribonema minus, выделенный из Енисея, способен быстро поглощать углекислый газ даже при высоких концентрациях, имитирующих промышленные выбросы.
В лабораторных биореакторах этот штамм захватывал до 30% CO₂, что в десятки раз превышает возможности обычных растений. Tribonema minus при повышенном содержании CO₂ увеличивала рост и поглощение почти в четыре раза: при 1,5% эффективность достигала 19,1%, а к концу эксперимента — 30%. Это делает её перспективной для биореакторов на промышленных объектах, пишет Telegram-канал РАН.
Учёные отмечают, что «идеального» штамма для всех задач не существует: в данном случае Tribonema minus подходит для быстрого захвата больших объёмов CO₂, для систем с обычной аэрацией и жизнедеятельностью нужны другие решение.