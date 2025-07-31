Сибирские учёные реализовали новую версию происхождения алмаза карбонадо

Опубликовано 31 июля 2025, 18:331 мин.
Сибирские учёные реализовали новую версию происхождения алмаза карбонадоУчёные предложили новую версию происхождения алмаза карбонадо
Сибирские учёные выдвинули гипотезу, что алмаз карбонадо мог образоваться из шунгита — древней горной породы, которая почти полностью состоит из углерода. Для проверки этой идеи исследователи в лаборатории создали алмазы, используя шунгит и аппараты высокого давления, имитирующие условия глубоко под землёй.
По их предположению, одна большая порода шунгита опустилась глубоко в мантию Земли. Там, под высоким давлением и при высокой температуре, углерод из шунгита превратился в частицы алмаза, которые объединились в твёрдое алмазное тело.
Позже это тело поднялось на поверхность благодаря движениям земной коры — так появились месторождения, похожие на известные массивы Бени-Бушера в Марокко и Кумды-Коль в Казахстане. На поверхности эта порода разрушалась, и так формировались россыпи алмазов карбонадо.