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Сибирской тундре предсказали исчезновение. Когда это случится?

Если, конечно, мы ничего не будем делать (скорее всего, не будем)
Из-за глобального потепления температура в Арктике стремительно растёт. В результате граница сибирских лиственничных лесов неуклонно продвигается на север, постепенно вытесняя широкие просторы тундры. Эксперты создали компьютерную модель этого процесса. Их вывод: только последовательные меры по защите климата позволят примерно 30% сибирской тундры дожить до середины тысячелетия. Иначе она просто исчезнет.
Сибирской тундре предсказали исчезновение. Когда это случится?

Тундра является домом для уникального сообщества растений, примерно пять процентов из которых являются эндемиками. С исчезновением тундры исчезнут и они. Поэтому учёные ищут пути решения назревающей проблемы.

Моделирование показало: лиственничные леса могут распространяться на север со скоростью до 30 километров за десятилетие. Тундровые просторы из-за этого будут всё больше сокращаться. В большинстве сценариев к середине тысячелетия останется менее шести процентов сегодняшней тундры. Сохранение 30 процентов будет возможно только с помощью амбициозных мер по сокращению выбросов парниковых газов.

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