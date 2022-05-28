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Сибирской тундре предсказали исчезновение. Когда это случится?Если, конечно, мы ничего не будем делать (скорее всего, не будем)
Из-за глобального потепления температура в Арктике стремительно растёт. В результате граница сибирских лиственничных лесов неуклонно продвигается на север, постепенно вытесняя широкие просторы тундры. Эксперты создали компьютерную модель этого процесса. Их вывод: только последовательные меры по защите климата позволят примерно 30% сибирской тундры дожить до середины тысячелетия. Иначе она просто исчезнет.
Тундра является домом для уникального сообщества растений, примерно пять процентов из которых являются эндемиками. С исчезновением тундры исчезнут и они. Поэтому учёные ищут пути решения назревающей проблемы.
Моделирование показало: лиственничные леса могут распространяться на север со скоростью до 30 километров за десятилетие. Тундровые просторы из-за этого будут всё больше сокращаться. В большинстве сценариев к середине тысячелетия останется менее шести процентов сегодняшней тундры. Сохранение 30 процентов будет возможно только с помощью амбициозных мер по сокращению выбросов парниковых газов.