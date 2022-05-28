Сибирской тундре предсказали исчезновение. Когда это случится?

Если, конечно, мы ничего не будем делать (скорее всего, не будем)

Из-за глобального потепления температура в Арктике стремительно растёт. В результате граница сибирских лиственничных лесов неуклонно продвигается на север, постепенно вытесняя широкие просторы тундры. Эксперты создали компьютерную модель этого процесса. Их вывод: только последовательные меры по защите климата позволят примерно 30% сибирской тундры дожить до середины тысячелетия. Иначе она просто исчезнет.