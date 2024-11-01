Siemens помните? Она жива и даже купила американскую Altair Engineering

Altair Engineering известна своим программным обеспечением для симуляций, которое помогает прогнозировать работу продуктов в реальных условиях. Ожидается, что сделка улучшит прибыль на акцию Siemens в течение двух лет после закрытия, которое планируется на вторую половину 2025 года, и увеличит доходы от цифрового бизнеса примерно на 8%, добавив около €600 миллионов к доходам за последний финансовый год.

Siemens стремится занять большую долю рынка автоматизации фабрик в США, реагируя на уменьшение спроса в Китае.