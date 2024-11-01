Siemens помните? Она жива и даже купила американскую Altair Engineering

Опубликовано 01 ноября 2024, 10:301 мин.
Siemens помните? Она жива и даже купила американскую Altair EngineeringЗа $10,6 миллиарда
Siemens купила американскую Altair Engineering. Siemens объявила о покупке Altair Engineering за $10.6 миллиарда — шаг, направленный на укрепление позиций на растущем рынке промышленного программного обеспечения, считают аналитики. Сделка, стоимостью $113 за акцию, предлагает премию в 18.7% к цене закрытия акций Altair до объявления, что делает эту покупку крупнейшей для компании со времени приобретения Varian Medical Systems в 2020 году, пишут СМИ.
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Altair Engineering известна своим программным обеспечением для симуляций, которое помогает прогнозировать работу продуктов в реальных условиях. Ожидается, что сделка улучшит прибыль на акцию Siemens в течение двух лет после закрытия, которое планируется на вторую половину 2025 года, и увеличит доходы от цифрового бизнеса примерно на 8%, добавив около €600 миллионов к доходам за последний финансовый год.
Siemens стремится занять большую долю рынка автоматизации фабрик в США, реагируя на уменьшение спроса в Китае.