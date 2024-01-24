Sierra Space успешно испытала надувной космический модуль

В испытании, проведенном в Центре космических полетов имени Маршалла NASA в Алабаме, участвовала надувная конструкция Sierra Space объемом 300 кубических метров, которая выдержала давление, в пять раз превышающее то, которое она будет испытывать в космосе. Испытание на предельное давление разрыва, превышающее рекомендованные NASA стандарты безопасности, открывает перед Sierra Space возможность внести свой вклад в строительство коммерческого форпоста на низкой околоземной орбите. Компания, известная своим космическим самолетом Dream Chaser, сотрудничает с Blue Origin в проекте Orbital Reef — коммерческой космической станции для исследований, производства и туризма.

Среда обитания LIFE спроектирована таким образом, чтобы выдержать суровые условия космического полета, а надувная оболочка в основном изготовлена из Vectran, высокоэффективной мультифиламентной нити, спряденной из жидкокристаллического полимера. По прочности Vectran в пять раз превосходит сталь и в 10 раз — алюминий.