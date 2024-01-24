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Наука и технологии
Опубликовано 24 января 2024, 17:45
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Sierra Space успешно испытала надувной космический модуль

С последующим разрывом
Компания Sierra Space провела успешные наземные испытания полномасштабной надувной среды обитания, предназначенной для будущей коммерческой космической станции.

В испытании, проведенном в Центре космических полетов имени Маршалла NASA в Алабаме, участвовала надувная конструкция Sierra Space объемом 300 кубических метров, которая выдержала давление, в пять раз превышающее то, которое она будет испытывать в космосе. Испытание на предельное давление разрыва, превышающее рекомендованные NASA стандарты безопасности, открывает перед Sierra Space возможность внести свой вклад в строительство коммерческого форпоста на низкой околоземной орбите. Компания, известная своим космическим самолетом Dream Chaser, сотрудничает с Blue Origin в проекте Orbital Reef — коммерческой космической станции для исследований, производства и туризма.

Среда обитания LIFE спроектирована таким образом, чтобы выдержать суровые условия космического полета, а надувная оболочка в основном изготовлена из Vectran, высокоэффективной мультифиламентной нити, спряденной из жидкокристаллического полимера. По прочности Vectran в пять раз превосходит сталь и в 10 раз — алюминий.

Sierra Space — одна из нескольких компаний, претендующих на участие в создании новой коммерческой космической станции, которая заменит Международную космическую станцию, запланированную к выводу из эксплуатации в 2030 году.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
Теги:
#космос
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#тестирование
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#разработка
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